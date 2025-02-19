Норвегія братиме участь у другому кризовому саміті в Парижі

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре братиме участь у другій кризовій зустрічі європейських держав, скликаній президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію підтвердили NRK у канцелярії норвезького прем’єра.

Стьоре не поїде у Париж, а братиме участь у зустрічі по відеозв'язку.

При цьому NRK стало відомо, що більшість глав інших держав, які візьмуть участь у зустрічі в середу, зроблять це також по відеозв'язку. Серед них, зокрема Швеція та Фінляндія.

Раніше ЗМІ писали, що Франція планує провести в середу, 19 лютого, другий саміт, щоб обговорити Україну і європейську безпеку. На нього вона запросила європейські країни, які не були присутні на першій зустрічі 17 лютого.

На екстреному саміті 17 лютого були лідери найбільших держав ЄС та Британія – загалом вісім країн, також генсек НАТО і керівництво Євросоюзу. Деякі столиці висловили розчарування тим, що їх не запросили.

За підсумками саміту французький президент Емманюель Макрон заявив, що країни домовились працювати над підтримкою України та інвестиціями в оборону.

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