Норвегия будет участвовать во втором кризисном саммите в Париже

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре будет участвовать во второй кризисной встрече европейских государств, созванной президентом Франции Эмманюлем Макроном.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию подтвердили NRK в канцелярии норвежского премьера.

Стёре не поедет в Париж, а будет участвовать во встрече по видеосвязи.

При этом NRK стало известно, что большинство глав других государств, которые примут участие во встрече в среду, сделают это также по видеосвязи. Среди них, в частности Швеция и Финляндия.

Ранее СМИ писали, что Франция планирует провести в среду, 19 февраля, второй саммит, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность. На него она пригласила европейские страны, которые не присутствовали на первой встрече 17 февраля.

На экстренном саммите 17 февраля были лидеры крупнейших государств ЕС и Британия – всего восемь стран, также генсек НАТО и руководство Евросоюза. Некоторые столицы выразили разочарование тем, что их не пригласили.

По итогам саммита французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что страны договорились работать над поддержкой Украины и инвестициями в оборону.

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