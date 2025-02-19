Норвегия будет участвовать во втором кризисном саммите в Париже
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре будет участвовать во второй кризисной встрече европейских государств, созванной президентом Франции Эмманюлем Макроном.
Как сообщает "Европейская правда", эту информацию подтвердили NRK в канцелярии норвежского премьера.
Стёре не поедет в Париж, а будет участвовать во встрече по видеосвязи.
При этом NRK стало известно, что большинство глав других государств, которые примут участие во встрече в среду, сделают это также по видеосвязи. Среди них, в частности Швеция и Финляндия.
Ранее СМИ писали, что Франция планирует провести в среду, 19 февраля, второй саммит, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность. На него она пригласила европейские страны, которые не присутствовали на первой встрече 17 февраля.
На экстренном саммите 17 февраля были лидеры крупнейших государств ЕС и Британия – всего восемь стран, также генсек НАТО и руководство Евросоюза. Некоторые столицы выразили разочарование тем, что их не пригласили.
По итогам саммита французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что страны договорились работать над поддержкой Украины и инвестициями в оборону.
Читайте также: Коалиция смелых и Олафа Шольца. О чем договорились и что стало проблемой на саммите в Париже