ЗМІ: Рубіо запевнив ЄС, що США не зніматимуть санкції з РФ, принаймні до угоди щодо України

Державний секретар США Марко Рубіо запевнив європейських союзників, що США збережуть санкції проти Росії принаймні доти, доки не буде досягнута угода щодо припинення російсько-української війни.

Про це він сказав у вівторок, 18 лютого, під час телефонної розмови із європейськими колегами, передає агентство Bloomberg із посиланням на слова проінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда".

Як розповіли співрозмовники агентства, розмова між Рубіо та групою європейських колег відбулася після того, як державний секретар США долучився до радника американського президента Дональда Трампа з нацбезпеки Майка Волца та спецпосланника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа на переговорах із російською делегацією у Саудівській Аравії.

Рубіо запевнив групу європейських колег у тому, що санкції проти Росії не будуть скасовані принаймні до тих пір, доки не буде досягнута угода щодо припинення війни Росії проти України.

У Держдепі, своєю чергою, проінформували, що після цієї зустрічі Рубіо поспілкувався із міністрами закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та Верховним представником ЄС із закордонних справ одразу після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.

Там зазначили, що держсекретар поінформував європейських міністрів закордонних справ про цю зустріч й група домовилася залишатися в тісному контакті.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

Того ж дня Рубіо заявив, що всі сторони повинні бути згодні з умовами мирного врегулювання між РФ і Україною, натякнувши на роль ЄС, необхідну для зняття санкцій з Росії.

Трамп прокоментував той факт, що України не було на переговорах між американською і російською делегаціями, які проходили у Саудівській Аравії. Він сказав, що російсько-українську війну "можна було вирішити дуже легко", і "навіть посередній переговірник міг це вирішити".