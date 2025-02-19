СМИ: Рубио заверил ЕС, что США не будут снимать санкции с РФ, по крайней мере до соглашения по Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио заверил европейских союзников, что США сохранят санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении российско-украинской войны.
Об этом он сказал во вторник, 18 февраля, во время телефонного разговора с европейскими коллегами, передает агентство Bloomberg со ссылкой на слова проинформированных собеседников, пишет "Европейская правда".
Как рассказали собеседники агентства, разговор между Рубио и группой европейских коллег состоялся после того, как государственный секретарь США присоединился к советнику американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майку Уолцу и спецпосланнику по вопросам Ближнего Востока Стиву Уиткоффу на переговорах с российской делегацией в Саудовской Аравии.
Рубио заверил группу европейских коллег в том, что санкции против России не будут отменены по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении войны России против Украины.
В Госдепе, в свою очередь, проинформировали, что после этой встречи Рубио пообщался с министрами иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании и Верховным представителем ЕС по иностранным делам сразу после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Там отметили, что госсекретарь проинформировал министров иностранных дел об этой встрече и группа договорилась оставаться в тесном контакте.
После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации США и России договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.
В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.
В тот же день Рубио заявил, что все стороны должны быть согласны с условиями мирного урегулирования между РФ и Украиной, намекнув на роль ЕС, необходимую для снятия санкций с России.
Трамп прокомментировал тот факт, что Украины не было на переговорах между американской и российской делегациями, которые проходили в Саудовской Аравии. Он сказал, что российско-украинскую войну "можно было решить очень легко", и "даже посредственный переговорщик мог это решить".