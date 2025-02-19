Верховний суд Швеції відхилив позов Грети Тунберг щодо кліматичних дій

Верховний суд Швеції постановив у середу, що Грета Тунберг і сотні інших активістів не можуть продовжувати колективний позов, який мав на меті змусити державу вжити більш рішучих заходів проти зміни клімату.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Активісти подали позов у 2022 році, стверджуючи, що держава порушує Європейську конвенцію з прав людини, не роблячи достатньо для обмеження зміни клімату або пом'якшення її наслідків, і з тих пір справа підлягає перегляду з процесуальних підстав.

Група з 300 позивачів у справі, які називають себе групою "Аврора", хотіли, щоб суд зобов'язав Швецію зробити більше для обмеження глобального потепління до 1,5 градуса за Цельсієм.

"Суд не може вирішити, що парламент або уряд повинні вжити якихось конкретних заходів, якщо демократичні органи не ухвалять незалежного рішення з цих питань", – сказав суддя Верховного суду Йонас Мальмберг.

Але суд не виключив, що кліматичний позов, сформульований по-іншому, може бути розглянутий у Швеції, оскільки Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) заявив, що групи, які відповідають певним вимогам, можуть мати право подавати позови щодо зміни клімату.

"У своєму рішенні Верховний суд зазначає, що така справа може стосуватися лише питання про те, чи були порушені права осіб, передбачені конвенцією, а не про те, які конкретні заходи зобов'язана вжити держава", – заявили у суді.

Група "Аврора" заявила, що перегляне свої юридичні можливості.

"Ми будемо продовжувати відчайдушно намагатися запобігти планетарному колапсу і змусити Швецію виконати свій юридичний обов'язок поважати права людини і припинити поглиблювати планетарну кризу", – заявила юридичний і науковий координатор групи Іда Едлінг.

Минулого року Європейський суд з прав людини постановив, що уряд Швейцарії порушив права асоціації жінок похилого віку, не зробивши достатньо для боротьби зі зміною клімату.

Але він відхилив дві інші справи, в тому числі одну, подану шістьма молодими португальцями проти 32 європейських країн, де позивачі стверджували, що держави не в змозі запобігти катастрофічній зміні клімату.

Суд постановив, що ці особи спочатку повинні були звернутися до суду в Португалії.

Влітку минулого року дві неурядові організації – CAN Europe та Global Legal Action Network (GLAN) – оголосили, що подають позов проти Європейського Союзу через, на їхню думку, недостатні заходи з протидії змінам клімату.