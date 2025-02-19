Верховный суд Швеции отклонил иск Греты Тунберг по климатическим действиям

Верховный суд Швеции постановил в среду, что Грета Тунберг и сотни других активистов не могут продолжать коллективный иск, который имел целью заставить государство принять более решительные меры против изменения климата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Активисты подали иск в 2022 году, утверждая, что государство нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, не делая достаточно для ограничения изменения климата или смягчения его последствий, и с тех пор дело подлежит пересмотру по процессуальным основаниям.

Группа из 300 истцов по делу, которые называют себя группой "Аврора", хотели, чтобы суд обязал Швецию сделать больше для ограничения глобального потепления до 1,5 градуса по Цельсию.

"Суд не может решить, что парламент или правительство должны принять какие-то конкретные меры, если демократические органы не примут независимого решения по этим вопросам", – сказал судья Верховного суда Йонас Мальмберг.

Но суд не исключил, что климатический иск, сформулированный по-другому, может быть рассмотрен в Швеции, поскольку Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что группы, которые отвечают определенным требованиям, могут иметь право подавать иски по изменению климата.

"В своем решении Верховный суд отмечает, что такое дело может касаться только вопроса о том, были ли нарушены права лиц, предусмотренные конвенцией, а не о том, какие конкретные меры обязано принять государство", – заявили в суде.

Группа "Аврора" заявила, что пересмотрит свои юридические возможности.

"Мы будем продолжать отчаянно пытаться предотвратить планетарный коллапс и заставить Швецию выполнить свой юридический долг уважать права человека и прекратить углублять планетарный кризис", – заявила юридический и научный координатор группы Ида Эдлинг.

В прошлом году Европейский суд по правам человека постановил, что правительство Швейцарии нарушило права ассоциации пожилых женщин, не сделав достаточно для борьбы с изменением климата.

Но он отклонил два других дела, в том числе одно, поданное шестью молодыми португальцами против 32 европейских стран, где истцы утверждали, что государства не в состоянии предотвратить катастрофическое изменение климата.

Суд постановил, что эти лица сначала должны были обратиться в суд в Португалии.

Летом прошлого года две неправительственные организации – CAN Europe и Global Legal Action Network (GLAN) – объявили, что подают иск против Европейского Союза из-за, по их мнению, недостаточных мер по противодействию изменениям климата.