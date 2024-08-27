Екоактивісти позиваються до ЄС через недостатні кліматичні цілі

Дві неурядові організації – CAN Europe та Global Legal Action Network (GLAN) – 27 серпня оголосили, що подають позов проти Європейського Союзу через, на їхню думку, недостатні заходи з протидії змінам клімату.

Про це йдеться у спільній заяві організацій, яку цитує "Європейська правда".

У позові до Суду Євросоюзу CAN Europe та GLAN критикують цілі ЄС зі скорочення вуглецевих викидів до 2030 року у будівництві, сільському господарстві, відходах, малій промисловості та транспорті.

"Загальні кліматичні амбіції ЄС залишаються тривожно далекими від 1,5 градуса за Цельсієм, встановлених Паризькими кліматичними угодами 2015 року", – заявили організації, маючи на увазі недопущення потепління на більш як цей показник у порівнянні з рівнем 1990 року.

Реклама:

CAN Europe та GLAN вважають, що мета ЄС до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 55% від рівня 1990 року є недостатньою.

"ЄС повинен прискорити скорочення викидів і досягти щонайменше 65-відсоткового скорочення до 2030 року", – вважає голова кліматичного відділу CAN Europe Свен Гармелінг.

У своїй скарзі групи також заявили, що хочуть, щоб Європейська комісія знизила рівень дозволених викидів для сільського господарства, транспорту та інших сфер.

Оскільки неурядові організації не можуть безпосередньо подавати позови до Суду ЄС, позов подали в межах спеціальної адміністративної процедури, яка почалась ще в лютому. Нині, як уточнюється, позивачі надали суду другий пакет письмових аргументів.

Нагадаємо, у квітні Європейський суд з прав людини задовольнив позов, який подало швейцарське об’єднання жінок віком від 70 років.

У ньому позивачки доводили, що кліматичні зміни особливо зачіпають права та інтереси їхньої вікової групи через ризики для здоров’я і життя, а Швейцарія робить недостатньо для протидії змінам клімату.

Але парламент Швейцарії символічно проголосував за відмову виконувати рішення ЄСПЛ.