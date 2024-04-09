ЄСПЛ ухвалив рішення за трьома "кліматичними" позовами, один з них задовольнили

Європейський суд з прав людини оголосив рішення за трьома окремими позовами, що стосувалися недостатніх дій урядів країн для протидії змінам клімату, позивачі виграли лише в одному з них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP та повідомлення пресслужби ЄСПЛ.

Як оголосили у вівторок 9 квітня, ЄСПЛ відхилив позови від шістьох молодих людей із Португалії та мера Франції щодо дій урядів для протидії змінам клімату, але задовольнив позов від об’єднання літніх жінок зі Швейцарії.

Це перший випадок, коли міжнародний суд виніс рішення у питаннях, що стосуються змін клімату, хоча на національному рівні такі прецеденти вже бували.

Португальська молодь позивалася проти своєї країни та ще 32 інших, стверджуючи, що недостатні дії для скорочення викидів парникових газів створюють ризики для їхнього покоління протягом всього життя внаслідок змін клімату, які будуть лише поглиблюватися. Суд визнав скаргу неприйнятною, зокрема через те, що позивачі ще не зверталися до національної судової системи.

Позов, у якому колишній мешканець і мер муніципалітету Гран-Сінт скаржився на недостатні дії Франції для запобігання змінам клімату, також визнали неприйнятним на підставі того, що позивач вже не проживає у Франції.

Водночас суд задовольнив позов, який подало швейцарське об’єднання жінок віком від 70 років. У ньому позивачки доводили, що кліматичні зміни особливо зачіпають права та інтереси їхньої вікової групи, оскільки через зміни клімату почастішали періоди екстремальної спеки, що створює значні ризики для їхнього здоров’я і життя, а Швейцарія робить недостатньо для протидії змінам клімату.

Суд вирішив, що четверо окремих позивачок не підпадали під необхідні критерії для того, щоб вважатися постраждалими. Водночас він визнав за позовом асоціації факти порушень ст. 8 і ст. 6 Європейської конвенції з прав людини.

Суд визначив, що Швейцарія недостатньо виконала свої зобов’язання за конвенцією щодо протидії змінам клімату у тому, що стосувалося запровадження певних регуляторних вимог і досягнення встановлених цілей скорочення викидів.

Окрім того, суд вирішив, що швейцарські суди не навели переконливих обґрунтувань того, чому не захотіли розглядати скарги асоціації, не взяли до уваги наукові докази змін клімату і не сприймали скарги серйозно.

Нагадаємо, восени 2023 року ЄСПЛ став на бік жителів італійського Неаполя, які звинувачували уряд країни в нездатності понад десятиліття вирішити проблему забруднення міста сміттям.

У 2022 році Державна рада Франції (вищий адміністративний суд країни) зобов'язала державу виплатити штраф у розмірі 20 мільйонів євро за недостатньо швидкі дії проти забруднення повітря, яке щороку призводить до десятків тисяч смертей в країні.

У 2021 році Конституційний суд Німеччини задовольнив позов неповнолітніх екоактивістів, яким вони вимагали від уряду посилити вимоги закону для захисту клімату, ухваленого двома роками раніше.