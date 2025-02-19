Мешканців англійського села евакуювали через появу величезного провалля

У південному англійському селі з'явилося велике провалля, яке поглинуло щонайменше один сад і змусило владу евакуювати мешканців з близько 30 будинків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Розвиток провалля в селі Годстоун в графстві Суррей, яке з'явилося в понеділок, а у вівторок виросло щонайменше до 20 метрів, місцеві органи влади оголосили надзвичайною подією.

фото Eddie Mitchell

Евакуйовані будинки були побудовані близько трьох років тому на місці колишнього піщаного кар'єру. Одна з мешканок, Нуш Мірі, сказала, що її сім'я була серед евакуйованих.

"Ми почули сильний грюкіт. Коли я відчинила двері, мені здалося, що я потрапила у водоспад, тому що провалля було прямо перед моїм порогом", – розповіла вона.

Інший мешканець, Рез Міра, розповів, що його сад впав у провалля: "Він обвалився, стіна напевно обвалиться... ми налякані".

Рада графства Суррей заявила, що розслідування триває, і попросила людей уникати цього району, поки проводяться роботи. Мешканцям, які перебувають в межах кордону, надається підтримка порадами щодо розміщення, заявили в раді.

"Місцевий форум з питань стійкості продовжуватиме зустрічатися протягом усього інциденту, щоб забезпечити все необхідне для якнайшвидшого та безпечного вирішення ситуації", – сказав Карл Бассі з SCC.

Компанія SES Water заявила, що рано-вранці у вівторок їй стало відомо про прорив магістрального водогону на Годстоун Хай-стріт. У середу компанія повідомила, що змогла відновити водопостачання до постраждалих будинків. Електропостачання також було відновлено.

У травні 2023 року з швейцарського села Брієнц, розташованого неподалік від гірськолижного курорту Давос у східному кантоні Граубюнден, евакуювали 84 мешканців після того, як влада заявила про ризик обвалу вершини гори Інзель, що височіє над селом.

У ніч проти 16 червня 2023 року справді обвалилась ділянка гори, в результаті чого на землю скотились близько 1,5 мільйона кубометрів гірської породи, зупинившись просто на краю Брієнца.