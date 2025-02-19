Жителей английского села эвакуировали из-за появления огромного провала

В южной английской деревне появился большой провал, который поглотил по меньшей мере один сад и заставил власти эвакуировать жителей из около 30 домов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Развитие пропасти в деревне Годстоун в графстве Суррей, которое появилось в понедельник, а во вторник выросло по меньшей мере до 20 метров, местные органы власти объявили чрезвычайным происшествием.

Эвакуированные дома были построены около трех лет назад на месте бывшего песчаного карьера. Одна из жительниц, Нуш Мири, сказала, что ее семья была среди эвакуированных.

"Мы услышали сильный грохот. Когда я открыла дверь, мне показалось, что я попала в водопад, потому что пропасть была прямо перед моим порогом", – рассказала она.

Другой житель, Рез Мира, рассказал, что его сад упал в пропасть: "Он обвалился, стена наверняка обвалится... мы напуганы".

Совет графства Суррей заявил, что расследование продолжается, и попросил людей избегать этого района, пока проводятся работы. Жителям, находящимся в пределах границы, оказывается поддержка советами по размещению, заявили в совете.

"Местный форум по вопросам устойчивости будет продолжать встречаться на протяжении всего инцидента, чтобы обеспечить все необходимое для скорейшего и безопасного разрешения ситуации", – сказал Карл Басси из SCC.

Компания SES Water заявила, что рано утром во вторник ей стало известно о прорыве магистрального водопровода на Годстоун Хай-стрит. В среду компания сообщила, что смогла восстановить водоснабжение к пострадавшим домам. Электроснабжение также было восстановлено.

В мае 2023 года из швейцарского села Бриенц, расположенного неподалеку от горнолыжного курорта Давос в восточном кантоне Граубюнден, эвакуировали 84 жителей после того, как власти заявили о риске обвала вершины горы Инзель, возвышающейся над деревней.

В ночь на 16 июня 2023 года действительно обвалился участок горы, в результате чего на землю скатились около 1,5 миллиона кубометров горной породы, остановившись прямо на краю Бриенца.