Матернова: ЄС впевнений у тому, куди йдуть його гроші в Україні

Європейський Союз має надійні процеси, які дозволяють відстежити, куди йдуть його гроші в Україні.

Про це заявила журналістам посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

Заява Матернової прозвучала на тлі претензій президента США Дональда Трампа, який заявив, що не бачив звітності за американську допомогу Україні і незрозуміло, на що витрачаються кошти.

"Я не можу говорити за США чи їх президента. Я можу сказати, що в рамках усієї нашої підтримки України ми мали дуже надійні процеси, які дозволяли дивитися, куди йдуть гроші", – сказала Матернова.

Посол зазначила, що великою частиною коштів ЄС була бюджетна підтримка, яка йшла Міністерству фінансів України. Також Євросоюз надавав гроші через гранти для громадських організацій та на проєкти, де за кошти відповідали організації ООН, фінансові інституції та національні агенції.

"Тож ми впевнені щодо того, куди йдуть гроші", – підкреслила дипломат.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.