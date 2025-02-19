Матернова: ЕС уверен в том, куда идут его деньги в Украине

Европейский Союз имеет надежные процессы, которые позволяют отследить, куда идут его деньги в Украине.

Об этом заявила журналистам посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Заявление Матерновой прозвучало на фоне претензий президента США Дональда Трампа, который заявил, что не видел отчетности за американскую помощь Украине и непонятно, на что тратятся средства.

"Я не могу говорить за США или их президента. Я могу сказать, что в рамках всей нашей поддержки Украины мы имели очень надежные процессы, которые позволяли смотреть, куда идут деньги", – сказала Матернова.

Посол отметила, что большой частью средств ЕС была бюджетная поддержка, которая шла Министерству финансов Украины. Также Евросоюз предоставлял деньги через гранты для общественных организаций и на проекты, где за средства отвечали организации ООН, финансовые институты и национальные агентства.

"Поэтому мы уверены относительно того, куда идут деньги", – подчеркнула дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.