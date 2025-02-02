Німецька "подруга Путіна" закликала до референдуму щодо міграції

Сара Вагенкнехт, лідерка ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт, зажадала провести в Німеччині референдум щодо майбутнього курсу у сфері міграційної політики, щоб заспокоїти напружену ситуацію в країні.

Відповідну ініціативу вона висунула в інтерв'ю агентству AFP, оприлюдненому в неділю, 2 лютого, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Для міграційної політики, яку підтримує більшість населення, необхідний референдум, який задасть федеральному уряду основоположний напрямок. Наприклад, потрібно вирішити, чи слід значно скоротити кількість прибуваючих мігрантів чи ні", – пояснила Вагенкнехт.

На її думку, цільові показники мають бути значно нижчими за поточні рівні імміграції.

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"У нульові роки Німеччина часто приймала не більше 50 000 мігрантів на рік. Нам потрібно повернутися до цього рівня, це було б прийнятно, особливо якщо здебільшого приїжджали б жінки та діти", – зазначила вона.

Вагенкнехт також заявила, що референдум міг би послабити позиції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", яка набирає популярності.

"Референдум із чітким результатом, який уряд буде зобов'язаний виконати, міг би знизити градус поляризації в суспільстві, від якої насамперед виграє "АдН", – сказала вона.

У 2024 році первинну заяву на отримання притулку в Німеччині подали майже 230 000 осіб – приблизно на третину менше, ніж у попередньому році.

Вагенкнехт звинуватила чинну владу ФРН у провалі міграційної політики. "Уже десять років допускається втрата контролю над міграцією, з чим не погоджується більшість населення Німеччини, включно з більшою частиною добре інтегрованих мігрантів", – підкреслила вона.

За словами Сари Вагенкнехт, "є багато підстав вважати, що і наступний федеральний уряд не зможе змінити міграційну політику, доки цьому опираються соціал-демократи і "Зелені".

"Не спільні голосування в Бундестазі, а триваюча нездатність політиків ухвалювати рішення з цього важливого питання приведе до влади в Німеччині "АдН". Те, що самопроголошені антифашисти з СДПН і партії "Зелених" відмовляються це визнати, – їхній величезний провал", – сказала вона.

Водночас у Німеччині на федеральному рівні немає правової основи для проведення референдуму або народного голосування. Конституція ФРН передбачає таку можливість лише на випадок зміни кордонів федеральних земель.

Цього тижня в Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.

За це лідер ХДС Фрідріх Мерц потрапив під шквал критиків від партій центру, які потенційно могли би стати майбутніми союзниками по коаліції після виборів 23 лютого.

Cвіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.