Немецкая "подруга Путина" призвала к референдуму по миграции

Сара Вагенкнехт, лидер ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт, потребовала провести в Германии референдум относительно будущего курса в сфере миграционной политики, чтобы успокоить напряженную ситуацию в стране.

Соответствующую инициативу она выдвинула в интервью агентству AFP, обнародованном в воскресенье, 2 февраля, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Для миграционной политики, которую поддерживает большинство населения, необходим референдум, который задаст федеральному правительству основополагающее направление. Например, нужно решить, следует ли значительно сократить количество прибывающих мигрантов или нет", – пояснила Вагенкнехт.

По ее мнению, целевые показатели должны быть значительно ниже текущих уровней иммиграции.

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"В нулевые годы Германия часто принимала не более 50 000 мигрантов в год. Нам нужно вернуться к этому уровню, это было бы приемлемо, особенно если в основном приезжали бы женщины и дети", – отметила она.

Вагенкнехт также заявила, что референдум мог бы ослабить позиции набирающей популярность правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

"Референдум с четким результатом, который правительство будет обязано выполнить, мог бы снизить градус поляризации в обществе, от которой в первую очередь выиграет "АдГ", – сказала она.

В 2024 году первичное заявление на получение убежища в Германии подали почти 230 000 человек – примерно на треть меньше, чем в предыдущем году.

Вагенкнехт обвинила действующие власти ФРГ в провале миграционной политики. "Уже десять лет допускается потеря контроля над миграцией, с чем не соглашается большинство населения Германии, включая большую часть хорошо интегрированных мигрантов", – подчеркнула она.

По словам Сары Вагенкнехт, "есть много оснований полагать, что и следующее федеральное правительство не сможет изменить миграционную политику, пока этому сопротивляются социал-демократы и „Зеленые".

"Не совместные голосования в Бундестаге, а продолжающаяся неспособность политиков принимать решения по этому важному вопросу приведет к власти в Германии "АдГ". То, что самопровозглашенные антифашисты из СДПГ и партии "Зеленых" отказываются это признать, – их огромный провал", – сказала она.

В то же время в Германии на федеральном уровне нет правовой основы для проведения референдума или народного голосования. Конституция ФРГ предусматривает такую возможность только на случай изменения границ федеральных земель.

На этой неделе в Бундестаге было принято предложение ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".

Голосование стало переломным, поскольку сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми.

За это лидер ХДС Фридрих Мерц попал под шквал критики от партий центра, которые потенциально могли бы стать будущими союзниками по коалиции после выборов 23 февраля.

Свежий опрос показал проседание рейтинга ХДС после того, как его лидер допустил сотрудничество с ультраправыми.