Генсек НАТО не считает угрозой для Альянса интерес Трампа к Гренландии

Генсек НАТО Марк Рютте не считает, что реализация президентом США Дональдом Трампом намерений завладеть Гренландией может стать концом Альянса.

Об этом он сказал в интервью Bild, передает "Европейская правда".

"Нет", – сказал Рютте, отвечая на вопрос о возможном конце НАТО в случае применения Трампом силы для завладения Гренландией.

В то же время, отметил генсек, Трамп прав в своем беспокойстве относительно безопасности в Арктике.

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Он также одобрительно оценил разговор премьер-министра Дании Метте Фредериксен с Трампом.

"По сути, речь шла о высокой актуальности обороны на крайнем севере. Речь идет не только о Гренландии, но и об Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Канаде. Мы все должны работать вместе, чтобы защитить эти территории. И Трамп прав в этом", – отметил Рютте.

В последние недели Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.

По данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

Дания также решила инвестировать дополнительные ресурсы в оборону Арктического региона.

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