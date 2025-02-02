Генсек НАТО не считает угрозой для Альянса интерес Трампа к Гренландии
Генсек НАТО Марк Рютте не считает, что реализация президентом США Дональдом Трампом намерений завладеть Гренландией может стать концом Альянса.
Об этом он сказал в интервью Bild, передает "Европейская правда".
"Нет", – сказал Рютте, отвечая на вопрос о возможном конце НАТО в случае применения Трампом силы для завладения Гренландией.
В то же время, отметил генсек, Трамп прав в своем беспокойстве относительно безопасности в Арктике.
Он также одобрительно оценил разговор премьер-министра Дании Метте Фредериксен с Трампом.
"По сути, речь шла о высокой актуальности обороны на крайнем севере. Речь идет не только о Гренландии, но и об Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Канаде. Мы все должны работать вместе, чтобы защитить эти территории. И Трамп прав в этом", – отметил Рютте.
В последние недели Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.
По данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.
Дания также решила инвестировать дополнительные ресурсы в оборону Арктического региона.
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