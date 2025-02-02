Прем'єр Франції допустив ухвалення бюджету в обхід парламенту

Політична невизначеність знову насувається на Францію після того, як прем'єр-міністр Франсуа Байру попередив, що цього тижня він використає особливі повноваження виконавчої влади, щоб затвердити свій бюджет без голосування законодавців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Очікується, що цей крок викличе голосування за вотум недовіри – про наміри його висунути вже заявила ліва "Нескорена Франція". Залежно від того, чи об'єднаються політичні сили в парламенті, це може призвести до падіння уряду Байру.

Саме так сталося в грудні, коли вотум недовіри, викликаний бюджетними суперечками, змусив прем'єр-міністра Мішеля Барньє піти у відставку.

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У розмові з виданням La Tribune Dimanche Байру заявив, що скористається конституційним інструментом, відомим як стаття 49.3, яка дозволяє уряду ухвалювати закони без голосування в парламенті, але залишає його вразливим до вотуму недовіри.

У понеділок французькі законодавці обговорюватимуть висновки спільного парламентського комітету щодо державного бюджету, а наприкінці тижня звернуть свою увагу на бюджет соціального забезпечення.

"Така країна, як наша, не може бути без бюджету. Єдиний спосіб зробити це – зробити уряд відповідальним", – сказав Байру.

Конфлікт, що насувається, розгортається на тлі розколотої Національної асамблеї, яка залишилася в розгубленості після того, як червневі дострокові вибори не забезпечили явної більшості.

Президент Емманюель Макрон звернувся до Барньє у вересні, намагаючись знайти вихід із глухого кута. Але запропонований Барньє бюджет жорсткої економії – скорочення витрат на 40 мільярдів євро і підвищення податків на 20 мільярдів євро – лише поглибив розбіжності, розпаливши напруженість у нижній палаті і спровокувавши драматичну політичну конфронтацію.

Щоб забезпечити більшу стабільність для свого уряду меншості, Байру оголосив у січні, що він готовий переглянути спірний план підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Переглянуті урядом плани щодо бюджету, які мають на меті обмежити дефіцит бюджету Франції до 5,4% від валового внутрішнього продукту цього року, також зняли занепокоєння опозиційних депутатів.