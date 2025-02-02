Премьер Франции допустил принятие бюджета в обход парламента

Политическая неопределенность снова надвигается на Францию после того, как премьер-министр Франсуа Байру предупредил, что на этой неделе он использует особые полномочия исполнительной власти, чтобы утвердить свой бюджет без голосования законодателей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Ожидается, что этот шаг вызовет голосование за вотум недоверия – о намерениях его выдвинуть уже заявила левая "Непокоренная Франция". В зависимости от того, объединятся ли политические силы в парламенте, это может привести к падению правительства Байру.

Именно так произошло в декабре, когда вотум недоверия, вызванный бюджетными спорами, заставил премьер-министра Мишеля Барнье уйти в отставку.

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В разговоре с изданием La Tribune Dimanche Байру заявил, что воспользуется конституционным инструментом, известным как статья 49.3, которая позволяет правительству принимать законы без голосования в парламенте, но оставляет его уязвимым к вотуму недоверия.

В понедельник французские законодатели будут обсуждать выводы совместного парламентского комитета по государственному бюджету, а в конце недели обратят свое внимание на бюджет социального обеспечения.

"Такая страна, как наша, не может быть без бюджета. Единственный способ сделать это – сделать правительство ответственным", – сказал Байру.

Надвигающийся конфликт разворачивается на фоне расколотой Национальной ассамблеи, которая осталась в растерянности после того, как июньские досрочные выборы не обеспечили явного большинства.

Президент Эмманюэль Макрон обратился к Барнье в сентябре, пытаясь найти выход из тупика. Но предложенный Барнье бюджет жесткой экономии – сокращение расходов на 40 миллиардов евро и повышение налогов на 20 миллиардов евро – лишь углубил разногласия, разжигая напряженность в нижней палате и спровоцировав драматическую политическую конфронтацию.

Чтобы обеспечить большую стабильность для своего правительства меньшинства, Байру объявил в январе, что он готов пересмотреть спорный план повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Пересмотренные правительством планы по бюджету, которые имеют целью ограничить дефицит бюджета Франции до 5,4% от валового внутреннего продукта в этом году, также сняли беспокойство оппозиционных депутатов.