На пам'ятнику Перемоги у словацькому селі Даргов невідомі намалювали антипутінський напис англійською мовою.

Про це в соціальних мережах повідомив міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

"Цей акт є не просто звичайним вандалізмом – це пряма провокація, спрямована проти нашої історії, наших героїв і цінностей, на яких була побудована незалежна Словаччина", – заявив Шутай Ешток.

фото з Facebook глави МВС Словаччини

Міністр також написав у своєму дописі, що на пам'ятнику також була намальована нацистська свастика.

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На фотографії, опублікованій Denník N, видно, що хтось намалював знак рівності між комуністичним символом серпа і молота і свастикою.

"Ліберали, прогресисти та їхні неурядові організації поступово намагаються переписати історію, послабити національну ідентичність і поставити під сумнів тих, хто боровся проти фашизму.

Причину цих нападів слід шукати в довгострокових зусиллях, спрямованих на поступову зміну суспільної свідомості, щоб дії людей, які боролися за нашу свободу і будували словацьку незалежність, стали нікчемними. Під приводом просування єдиної "правильної" думки вони спотворюють історію і впроваджують власну версію минулого", – написав Шутай Ешток.

За його словами, партія "Голос" цінує історію і не дозволить, щоб її "заплямували ті, хто в ім'я прогресизму і лібералізму знищує все, що робить Словаччину Словаччиною", – додав він.

За його словами, поліція інтенсивно розслідує цю справу. Він вірить, що винні будуть знайдені і покарані відповідно до закону в найкоротші терміни.

Як повідомила TASR речниця Регіонального управління поліції в Кошице Ленка Іванова, поліція розшукує зловмисника або зловмисників, які в невстановлений поки що час пошкодили постамент пам'ятника в районі пам'ятника Перемоги і Зали бойової слави, розташованих на Дарговському перевалі, шляхом нанесення фарби і створення написів.

"Збитки, завдані цією дією, поки що не оцінені. Після завершення огляду місця події поліція розпочала кримінальне провадження за ознаками злочину, пов'язаного з пошкодженням майна", – додала Іванова.

Нагадаємо, словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, що вважає своїм "особистим обовʼязком" необхідність поїхати в Москву 9 травня 2025 року, та стверджує, що на батьківщині його рішення розуміють.

Перед тим Фіцо казав, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення розв’язаної нею повномасштабної війни в Україні.