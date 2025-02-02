На памятнике Победы в словацком селе Даргов неизвестные нарисовали антипутинскую надпись на английском языке.

Об этом в социальных сетях сообщил министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

"Этот акт является не просто обычным вандализмом – это прямая провокация, направленная против нашей истории, наших героев и ценностей, на которых была построена независимая Словакия", – заявил Шутай Эшток.

Министр также написал в своей заметке, что на памятнике также была нарисована нацистская свастика.

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На фотографии, опубликованной Denník N, видно, что кто-то нарисовал знак равенства между коммунистическим символом серпа и молота и свастикой.

"Либералы, прогрессисты и их неправительственные организации постепенно пытаются переписать историю, ослабить национальную идентичность и поставить под сомнение тех, кто боролся против фашизма.

Причину этих нападений следует искать в долгосрочных усилиях, направленных на постепенное изменение общественного сознания, чтобы действия людей, которые боролись за нашу свободу и строили словацкую независимость, стали ничтожными. Под предлогом продвижения единой "правильной" мысли они искажают историю и внедряют собственную версию прошлого", – написал Шутай Эшток.

По его словам, партия "Голос" ценит историю и не позволит, чтобы ее "запятнали те, кто во имя прогрессизма и либерализма уничтожает все, что делает Словакию Словакией", – добавил он.

По его словам, полиция интенсивно расследует это дело. Он верит, что виновные будут найдены и наказаны в соответствии с законом в кратчайшие сроки.

Как сообщила TASR пресс-секретарь Регионального управления полиции в Кошице Ленка Иванова, полиция разыскивает злоумышленника или злоумышленников, которые в неустановленное пока что время повредили постамент памятника в районе памятника Победы и Залы боевой славы, расположенных на Дарговском перевале, путем нанесения краски и создания надписей.

"Ущерб, нанесенный этим действием, пока не оценен. После завершения осмотра места происшествия полиция начала уголовное производство по признакам преступления, связанного с повреждением имущества", – добавила Иванова.

Напомним, словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что считает своим "личным долгом " необходимость поехать в Москву 9 мая 2025 года, и утверждает, что на родине его решение понимают.

Перед тем Фицо говорил, что хотел бы восстановить нормальные отношения с Россией после окончания развязанной ею полномасштабной войны в Украине.