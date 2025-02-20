Глава МЗС Литви не вважає риторику Трампа російським наративом, але вказує на дезінформацію

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс не вважає, що заяви американського президента Дональда Трампа щодо України можна назвати російським наративом.

Про це він сказав у інтерв’ю литовським ЗМІ у четвер, 20 лютого, цитує мовник LRT, пише "Європейська правда".

Хоч Будріс зауважив, що заяви Трампа не вважає російським наративом, проте відзначив, що Вашингтон робив некоректні заяви, які слід виправити.

"Я б не назвав це (риторику Трампа. – Ред.) російським наративом, ми бачили більш жорстку риторику в минулому, так, деякі заяви не відповідають дійсності, це очевидно, і є місце для виправлення цієї інформації", – сказав він.

Наприклад, за словами очільника литовської дипломатії, однією з таких заяв є те, що США надають Україні набагато більше підтримки, ніж Європа.

"Це просто фактично не відповідає дійсності, у нас є вся статистика, ми знаємо, що Європа надала на третину більше допомоги", – звернув увагу Будріс.

На думку литовського топдипломата, Трамп також зробив некоректні заяви щодо популярності президента Володимира Зеленського і того, хто винен у війні в Україні.

"США самі почали запроваджувати санкції проти Росії за її агресію проти України у 2014 році, не вчора і не позавчора. Є місця, де є дезінформація, і це дійсно потрібно виправляти і вирішувати. Але я, звичайно, не став би атакувати кожен етап, кожен пост на соціальній платформі і говорити, що позиція США зламалася в той чи інший спосіб.

Те, що ми чуємо від наших американських колег, – що це лише початковий контакт і переговори будуть тільки починатися. Давайте почекаємо і подивимося, що буде досягнуто", – підсумував він.

Напередодні Трамп підтримав вимогу Росії про проведення в Україні виборів під час війни та заявив, нібито у Зеленського "рейтинг 4%", що не відповідає дійсності.

На ці заяви український президент відповів, що його американський колега став жертвою російської дезінформації, адже, за нещодавніми даними соцопитування від КМІС, рейтинг довіри до нього становить 57%.

Також Зеленський заявив, що інформація про те, що США надали Україні 90% усього об'єму допомоги, не відповідає дійсності.

"Історія про те, що 90% всієї допомоги – це Сполучені Штати... Ми з вами розуміємо, що правда трішки інша, хоча, безумовно, ми вдячні за допомогу. І тому я би хотів, щоб було більше правди у команди Трампа. Бо все це точно позитивно на Україну не впливає", – сказав тоді він.

Трамп пізніше назвав Зеленського "диктатором", а також розкритикував його за відмову підписати угоду про розробку українських корисних копалин.

Деталі у статті: Копалини в обмін ні на що: як Україну шантажували у Мюнхені та чому зірвалася угода з США.