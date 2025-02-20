Глава МИД Литвы не считает риторику Трампа российским нарративом, но указывает на дезинформацию

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис не считает, что заявления американского президента Дональда Трампа по Украине можно назвать российским нарративом.

Об этом он сказал в интервью литовским СМИ в четверг, 20 февраля, цитирует вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Хотя Будрис отметил, что заявления Трампа не считает российским нарративом, однако отметил, что Вашингтон делал некорректные заявления, которые следует исправить.

"Я бы не назвал это (риторику Трампа. – Ред.) российским нарративом, мы видели более жесткую риторику в прошлом, да, некоторые заявления не соответствуют действительности, это очевидно, и есть место для исправления этой информации", – сказал он.

Например, по словам главы литовской дипломатии, одним из таких заявлений является то, что США оказывают Украине гораздо больше поддержки, чем Европа.

"Это просто фактически не соответствует действительности, у нас есть вся статистика, мы знаем, что Европа предоставила на треть больше помощи", – обратил внимание Будрис.

По мнению литовского топ-дипломата, Трамп также сделал некорректные заявления относительно популярности президента Владимира Зеленского и того, кто виноват в войне в Украине.

"США сами начали вводить санкции против России за ее агрессию против Украины в 2014 году, не вчера и не позавчера. Есть места, где есть дезинформация, и это действительно нужно исправлять и решать. Но я, конечно, не стал бы атаковать каждый этап, каждый пост на социальной платформе и говорить, что позиция США сломалась тем или иным образом. То, что мы слышим от наших американских коллег, что это лишь начальный контакт и переговоры будут только начинаться. Давайте подождем и посмотрим, что будет достигнуто", – подытожил он.

Накануне Трамп поддержал требование России о проведении в Украине выборов во время войны и заявил, якобы у Зеленского "рейтинг 4%", что не соответствует действительности. На эти заявления украинский президент ответил, что его американский коллега стал жертвой российской дезинформации, ведь по недавним данным соцопроса от КМИС, рейтинг доверия к нему составляет 57%.

Также Зеленский заявил, что информация о том, что США предоставили Украине 90% всего объема помощи, не соответствует действительности.

"История о том, что 90% всей помощи – это Соединенные Штаты... Мы с вами понимаем, что правда немного другая, хотя, безусловно, мы благодарны за помощь. И поэтому я бы хотел, чтобы было больше правды у команды Трампа. Потому что все это точно положительно на Украину не влияет", – сказал тогда он.

Трамп позже назвал Зеленского "диктатором", а также раскритиковал его за отказ подписать соглашение о разработке украинских полезных ископаемых.

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