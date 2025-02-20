Ультраправим у Литві доведеться повернути бюджету 4 тисячі євро за порушення на виборах

Литовській ультраправій партії "Зоря Німану", що входить до керівної коаліції, доведеться за рішенням ЦВК повернути у держбюджет понад 4 тисячі євро через виявлені порушення.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Центральна виборча комісія Литви 20 лютого одностайно ухвалила рішення про те, що "Зоря Німану" має повернути у бюджет 4243 євро у зв’язку з виявленими порушеннями під час кампанії.

Проблеми стосуються незначних процедурних порушень з частиною членських внесків для партії: їх прийняли та почали використовувати, згодом з’ясувавши, що за правилами такі внески не могли бути прийняті, після чого гроші повернули тим, хто їх надав. Штраф призначили на таку ж суму, якої стосувалися виявлені проблеми.

Очільниця ЦВК Ліна Петронієне зауважила, що йдеться більшою мірою про недбалість в бухгалтерському обліку, а не нелегальне використання грошей чи фінансування кампанії. Партії зробили зауваження і закликали подбати, щоб кошти з членських внесків починали залучатися для оплати діяльності політсили тільки після того, як їх належним чином зареєстрували.

Нагадаємо, "Зоря Німану" стала причиною труднощів для чинної коаліції через неоднозначні кроки і заяви її лідера, у тому числі зневажливі коментарі на адресу України.

Водночас прем'єр Гінтаутас Палуцкас вважає, що коаліція залишається міцною і готова продовжувати роботу.

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