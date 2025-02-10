Прем'єр Литви запевняє, що його коаліція міцна попри скандали

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що керівна коаліція залишається міцною і готова продовжувати роботу.

Його заяву наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За словами литовського прем’єра, на засіданні Коаліційної ради, яке відбулося в понеділок, не було необхідності ухвалювати жодних рішень у зв'язку зі скандальними заявами лідера "Зорі Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса.

"Ми обговорили актуальні питання і поточні справи. Як і було обіцяно, ми поговорили про політичну культуру та культуру спілкування... Жодних рішень ухвалювати не треба було. Коаліція продовжує працювати і є стійкою", – сказав Палуцкас журналістам у понеділок після засідання коаліційної ради.

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Також, за словами прем'єр-міністра, на засіданні Коаліційної ради партнери по коаліції домовилися про активізацію співпраці.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявив, що не бачить майбутнього у чинної урядової коаліції через поведінку лідера "Зорі Німану".

Він мав на увазі той факт, що Жемайтайтіс останнім часом зазнав критики за свої висловлювання, зокрема, за зневажливі коментарі на адресу України.

Водночас прем'єр Гінтаутас Палуцкас заявляв, що не вважає Жемайтайтіса і його скандальні заяви ключовою проблемою для роботи коаліції.

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