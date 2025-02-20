Литовским ультраправым придется вернуть в бюджет 4 тысячи евро из-за нарушений на выборах

Литовской ультраправой партии "Заря Немана", входящей в правящую коалицию, придется по решению ЦИК вернуть в госбюджет более 4 тысяч евро из-за выявленных нарушений.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Центральная избирательная комиссия Литвы 20 февраля единогласно приняла решение о том, что "Заря Немана" должна вернуть в бюджет 4243 евро в связи с выявленными нарушениями во время кампании.

Проблемы касаются незначительных процедурных нарушений с частью членских взносов для партии: их приняли и начали использовать, впоследствии выяснив, что по правилам такие взносы не могли быть приняты, после чего деньги вернули тем, кто их перечислил. Штраф назначили на такую же сумму, которой касались выявленные проблемы.

Руководительница ЦИК Лина Петрониене отметила, что речь идет в большей степени о халатности в бухгалтерском учете, а не нелегальном использовании денег или финансировании кампании. Партии сделали замечание и призвали следить за тем, что средства из членских взносов начинают привлекаться для оплаты деятельности политсилы только после того, как их должным образом зарегистрировали.

Напомним, "Заря Немана" стала причиной трудностей для действующей коалиции из-за неоднозначных шагов и заявлений ее лидера, в том числе пренебрежительных комментариев в адрес Украины.

В то же время премьер Гинтаутас Палуцкас считает, что коалиция остается крепкой и готова продолжать работу.

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