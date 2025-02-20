Парламент Грузии, где нет оппозиции, в турборежиме запустил госгранты в противовес западным

Парламент Грузии, где нет оппозиции, в ускоренном режиме утвердил законопроект о создании государственного грантового финансирования для гражданского сектора в противовес западному.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Контролируемый "Грузинской мечтой" парламент во всех трех чтениях утвердил проект, запускающий механизм бюджетного финансирования грантов для неправительственных организаций – в продолжение риторики грузинских властей о том, что общественные организации, получающие западные гранты, "обслуживают иностранные интересы".

Проект предусматривает создание Агентства по управлению государственными грантами, в его бюджет на 2025 год закладывают 20 млн лари, что составляет примерно 7,1 млн долларов.

Формально получателями финансирования могут быть любые общественные организации с проектами, "работающими на благо общества и государства".

Критики проекта считают, что совокупно с законом "О прозрачности иностранного влияния" это приведет к преимуществам для организаций, лояльных к власти.

Напомним, перед этим в 2024 году грузинские власти вопреки протестам гражданского общества и стран Запада утвердили закон, подобный российскому закону об "иноагентах".

Недавно премьер Ираклий Кобахидзе дал понять, что его смягчение уже не рассматривают и хотят заменить "прямой копией" нынешней редакции американского закона FARA.

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