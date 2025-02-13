Парламент Франції зробив крок до посилення відповідальності неповнолітніх за серйозні злочини

Національна асамблея Франції у першому читанні підтримала проєкт, внесений блоком Макрона, щодо посилення відповідальності для неповнолітніх у разі скоєння серйозних злочинів.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

13 лютого проєкт щодо посилення відповідальності неповнолітніх, внесений блоком президента Макрона "Разом за Республіку", успішно пройшов перше читання. "За" проголосували 125 депутатів, проти – 58.

Лідер парламентської фракції, експрем’єр Габріель Атталь описує проєкт як такий, що має "відновити авторитет правосуддя для неповнолітніх порушників і їхніх батьків" та стати відповіддю на випадки "все більш неконтрольованого насильства" з боку молодих людей.

Серед іншого, йдеться про можливість швидко починати суд над неповнолітніми правопорушниками за наявності достатніх доказів, а також серйозніші санкції щодо батьків.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен висловив підтримку проєкту, тоді як політики лівих сил вважають пропозиції надмірними і такими, що потурають наративам ультраправих.

У Швеції пропонують тимчасово посилити відповідальність за тяжкі злочини у 14-річному віці через зростання кількості таких випадків.