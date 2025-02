Сибига рассказал о сигналах, которые передал Келлогу на встрече в Киеве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о встрече со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом, который находится в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X (Twitter).

Сибига сообщил, что их с Келлогом разговор касался "путей к комплексному, справедливому и длительному миру".

I met with @SPE_Kellogg to discuss ways toward a comprehensive, just, and lasting peace. I affirmed Ukraine's willingness to achieve peace through strength and our vision for the necessary steps. I also reiterated that the security of Ukraine and the transatlantic is indivisible. pic.twitter.com/UFngG883KQ