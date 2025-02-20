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Сибига рассказал о сигналах, которые передал Келлогу на встрече в Киеве

Новости — Четверг, 20 февраля 2025, 14:50 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о встрече со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом, который находится в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X (Twitter).

Сибига сообщил, что их с Келлогом разговор касался "путей к комплексному, справедливому и длительному миру".

"Я подтвердил стремление Украины достичь мира благодаря силе и рассказал наше видение необходимых шагов. Также повторил, что безопасность Украины и трансатлантическая безопасность являются неделимыми", – написал Андрей Сибига.

Напомним, 19 февраля спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлогом приехал в Киев впервые за время пребывания на этой должности.

Перед этим 18 февраля американская и российская делегации провели переговоры в Саудовской Аравии, а президент Франции Эмманюэль Макрон дважды собирал часть европейских стран на экстренную встречу относительно европейской безопасности и дальнейшей поддержки Украины.

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Сибига
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