Сейм Латвии сделал шаг к запрету покупки недвижимости гражданами РФ и Беларуси

В четверг, 20 февраля, депутаты Сейма Латвии поддержали в первом чтении законопроект "Закон об ограничении транзакций, которые угрожают национальной безопасности", который предусматривает запрет для граждан России и Беларуси или принадлежащим им юридическим лицам покупать недвижимость в стране

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Цель законопроекта – не допустить вредных или опасных для национальных интересов Латвии действий, а также предотвратить обход введенных международных санкций.

Изменения будут касаться физических и юридических лиц из обеих стран-агрессоров, а также юридических образований, созданных в России или Беларуси, или чьи настоящие бенефициары являются гражданами этих стран.

Планируется, что ограничения не будут распространяться на лиц, которые получили статус постоянного жителя Европейского союза или постоянный вид на жительство в Латвии в соответствии с требованиями, установленными Законом об иммиграции.

Законопроект разработан парламентской фракцией "Нового Единства" в сотрудничестве с Министерством юстиции и Министерством иностранных дел.

По мнению "Нового единства", законопроект укрепит внутреннюю безопасность страны, не позволяя неблагоприятным для Латвии физическим или юридическим лицам увеличивать свое влияние и присутствие на территории страны путем приобретения недвижимости.

Похожий законопроект был подготовлен Национальным объединением, но он не получил поддержки в Юридической комиссии Сейма.

Ранее стало известно, что в Латвии готовят изменения в законодательство, по которым граждане России и Беларуси не смогут занимать руководящие и другие должности в критической инфраструктуре, предусматривающие доступ к чувствительной информации.

А в Эстонии инициировали законопроект о закрытии границы с Россией.