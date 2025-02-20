У Фінляндії суд визнав у порушенні санкцій чоловіка, який вивіз в РФ снігохід
Повітовий суд фінського міста Кайнуу визнав чоловіка винним у порушенні антиросійських санкцій після того, як той вивіз до Росії снігохід.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.
Злочин стався в березні 2023 року, коли підозрюваний виїхав до РФ через контрольно-пропускний пункт Вартіус.
Суд вирішив, що він порушив пункт санкцій про заборону вивезення в РФ "спеціальних транспортних засобів для перевезення менше ніж десяти осіб по снігу".
Підозрюваний отримав 30 добових штрафів. З урахуванням доходів чоловіка штраф становитиме загалом 930 євро.
Чоловік не став заперечувати своєї провини і погодився з тим, що скоїв злочин.
Вирок не є остаточним, тобто його можна оскаржити.
У січні Вільнюський окружний суд визнав литовця Едвардаса Павілоніса та очолювану ним компанію MT Baltic винними у порушенні міжнародних санкцій через постачання вогнепальної зброї до Росії.
У жовтні писали, що попри санкції, у 2023 році німецькі компанії могли поставити до Росії понад 300 вантажів, які могли бути використані для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів.