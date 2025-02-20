В Финляндии суд признал в нарушении санкций мужчину, который вывез в РФ снегоход

Уездный суд финского города Кайнуу признал мужчину виновным в нарушении антироссийских санкций после того, как тот вывез в Россию снегоход.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Преступление произошло в марте 2023 года, когда подозреваемый выехал в РФ через контрольно-пропускной пункт Вартиус.

Суд решил, что он нарушил пункт санкций о запрете вывоза в РФ "специальных транспортных средств для перевозки менее десяти человек по снегу".

Подозреваемый получил 30 суточных штрафов. С учетом доходов мужчины штраф составит в общей сложности 930 евро.

Мужчина не стал отрицать своей вины и согласился с тем, что совершил преступление.

Приговор не является окончательным, то есть его можно обжаловать.

В январе Вильнюсский окружной суд признал литовца Эдвардаса Павилониса и возглавляемую им компанию MT Baltic виновными в нарушении международных санкций из-за поставок огнестрельного оружия в Россию.

В октябре писали, что несмотря на санкции, в 2023 году немецкие компании могли поставить в Россию более 300 грузов, которые могли быть использованы для производства деталей транспортных средств или боеприпасов.