У Литві визнали винним бізнесмена у порушенні санкцій через постачання зброї до РФ

Вільнюський окружний суд визнав литовця Едвардаса Павілоніса та очолювану ним компанію MT Baltic винними у порушенні міжнародних санкцій через постачання вогнепальної зброї до Росії.

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

За матеріалами справи, впродовж періоду з 2019 по 2021 рік, не вказавши в митних деклараціях фактичну країну кінцевого призначення товару, Павілоніс експортував 406 одиниць вогнепальної зброї, 16 частин вогнепальної зброї та понад 500 тисяч набоїв з Європейського Союзу до Киргизької Республіки, знаючи, що зброя буде передана компаніям та фізичним особам у Росії.

Суд оштрафував жителя Вільнюського району на 20 тисяч євро, а компанію, якою він керував, на 50 тисяч євро.

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Прокурори акцентували, що це один з перших судових вироків, в якому особу та очолювану ним компанію визнано винними у порушенні міжнародних санкцій та обмежувальних заходів, встановлених законодавством Литви, шляхом перевезення вогнепальної зброї та боєприпасів до/з РФ.

За даними прокуратури, встановлено, що з початку 2019 року до серпня 2020 року чоловік ввіз майже 1300 одиниць вогнепальної зброї, 3300 частин вогнепальної зброї та понад 20 тисяч набоїв до неї повітряним шляхом з Росії до Литви без зазначення у митній декларації відомостей про фактичну країну придбання товару.

За версією слідства, для отримання дозволів на імпорт/експорт зброї, її складових частин та боєприпасів Павілоніс подав до Відділу ліцензування Департаменту поліції Литви документи, які навмисно не містили даних, що ідентифікують зброю та вказують на країну її придбання.

Суд встановив, що, порушуючи міжнародні санкції і законодавство Литви, такими діями з імпорту та експорту зброї, її частин і боєприпасів, чоловік та компанія, директором якої він був, завдали серйозної шкоди інтересам країни.

Бізнесмен був виправданий за звинуваченням у контрабанді зброї, а прокуратура вимагала більш суворого покарання. Підсудний своєї провини не визнав.

"У своєму заключному слові я попросив суд виправдати мене", – сказав він.

У жовтні писали, що попри санкції, у 2023 році німецькі компанії могли поставити до Росії понад 300 вантажів, які могли бути використані для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів.

23 січня писали, що п'ятьох українців судитимуть у литовському Паневежисі за незаконне переправлення 43 громадян Афганістану, Пакистану, Непалу та Індії через литовський кордон до країни.