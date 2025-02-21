Мерц "шокований" заявами Трампа про Україну

Кандидат в канцлери Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що був шокований заявами президента США про війну РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Мерца наводить Tagesschau.

За словами Мерца, слова Трампа – це "по суті, класична підміна злочинця на жертву".

"Це російський наратив, це те, як Путін представляв його роками, і я, чесно кажучи, шокований тим, що Дональд Трамп зараз, очевидно, сам прийняв його", – зазначив лідер ХДС/ХСС.

Він наголосив на важливості того, щоб європейці домовилися про спільну стратегію вирішення цього питання "дуже і дуже швидко".

За його словами, просити і благати про місце за столом переговорів – неправильний підхід.

"Тепер ми повинні створити свою власну вагу", – резюмував він.

Нагадаємо, після заяв Трампа низка європейських лідерів та окремі члени Республіканської партії висловилися на захист України і президента Володимира Зеленського.

21 лютого в Єврокомісії підтвердили, що не ставлять під сумнів те, що Росія є країною-агресором.

Як відомо, йдеться про заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україні "не слід було починати війну".