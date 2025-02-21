Мерц "шокирован" заявлениями Трампа об Украине
Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что был шокирован заявлениями президента США о войне РФ против Украины.
Как сообщает "Европейская правда", заявление Мерца приводит Tagesschau.
По словам Мерца, слова Трампа – это "по сути, классическая подмена преступника на жертву".
"Это российский нарратив, это то, как Путин представлял его годами, и я, честно говоря, шокирован тем, что Дональд Трамп сейчас, очевидно, сам принял его", – отметил лидер ХДС/ХСС.
Он подчеркнул важность того, чтобы европейцы договорились о совместной стратегии решения этого вопроса "очень и очень быстро".
По его словам, просить и умолять о месте за столом переговоров – неправильный подход.
"Теперь мы должны создать свой собственный вес", – резюмировал он.
Напомним, после заявлений Трампа ряд европейских лидеров и отдельные члены Республиканской партии высказались в защиту Украины и президента Владимира Зеленского.
21 февраля в Еврокомиссии подтвердили, что не ставят под сомнение то, что Россия является страной-агрессором.
Как известно, речь идет о заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что Украине "не следовало начинать войну".