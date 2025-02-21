У Єврокомісії після заяв Трампа нагадали, що війну почала Росія

У Єврокомісії після заяв президента США Дональда Трампа підтвердили, що не ставлять під сумнів те, що Росія є країною-агресором.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала речниця Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Аніта Гіппер на щоденному брифінгу.

Речників Єврокомісії попросили про коментар стосовно заяв президента США Дональда Трампа про те, що Україні "не слід було починати війну".

"Абсолютно зрозуміло, хто у цій ситуації агресор. Це Росія почала війну. Це продовження того, що ми вже бачили раніше у Грузії, у Сирії, в Україні. Тож винуватець тут Росія", – зазначила Аніта Гіппер.

Вона додала, що ЄС виступає за відновлення територіальної цілісності України.

"Важливо поважати суверенітет і незалежність України, важливо, щоб ніякі рішення про Україну не розроблялися без участі України і ЄС. Безпека України – це безпека Євросоюзу", – додав Стефан де Кеерсмакер, заступник головного речника ЄК.

Нагадаємо, після заяв Трампа низка європейських лідерів та окремі члени Республіканської партії висловилися на захист України і президента Володимира Зеленського.

Також стало відомо, що американська сторона вперше виступає проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України.

