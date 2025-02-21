Посол не вважає, що ЄС треба призначати представника на "мирних переговорах"

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що призначення окремого представника ЄС для проведення "мирних переговорів" навряд чи є необхідним.

Про це вона сказала в інтервʼю "Українському радіо", повідомляє "Європейська правда".

Матернова зауважила, що "у всіх питаннях, що стосуються України, європейські інституції представлені на найвищому рівні", навівши як приклад топдипломатку ЄС Каю Каллас.

"У найвищих лідерів ЄС Україна завжди є ключовим питанням у щоденному порядку денному. Тому я не впевнена, що призначення ще одного спеціального представника, який все одно мав би координувати свої дії з 27 країнами, могло б мати хоч якісь переваги", – зазначила посол ЄС.

Вона додала, що наразі не обговорюється жодних імовірних претендентів на цю посаду, і здивувалася б, "якби цей процес продовжився".

"Але хто знає? Ми ще можемо здивуватися", – зауважила Матернова, додавши, що Європейський Союз у будь-якому разі продовжить підтримувати Україну.

У Києві раніше сказали, що європейським країнам слід швидко визначити особу "рівня лідера", яка би представляла Європу у потенційних перемовинах про завершення російсько-української війни.

Цю ідею також підтримав президент Фінляндії Александер Стубб, зазначивши, що Європі потрібно призначити "спеціального посланника" для участі в переговорах про "мир" в Україні.