Посол не считает, что ЕС надо назначать представителя на "мирных переговорах"

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает, что назначение отдельного представителя ЕС для проведения "мирных переговоров" вряд ли необходимо.

Об этом она сказала в интервью "Украинскому радио", сообщает "Европейская правда".

Матернова отметила, что "во всех вопросах, касающихся Украины, европейские институты представлены на самом высоком уровне", приведя в пример топ-дипломата ЕС Каю Каллас.

"У высших лидеров ЕС Украина всегда является ключевым вопросом в ежедневной повестке дня. Поэтому я не уверена, что назначение еще одного специального представителя, который все равно должен координировать свои действия с 27 странами, могло бы иметь хоть какие-то преимущества", – отметила посол ЕС.

Она добавила, что пока не обсуждается никаких вероятных претендентов на эту должность, и удивилась бы, "если бы этот процесс продолжился".

"Но кто знает? Мы еще можем удивиться", – отметила Матернова, добавив, что Европейский Союз в любом случае продолжит поддерживать Украину.

В Киеве ранее сказали, что европейским странам следует быстро определить лицо "уровня лидера", которое бы представляло Европу в потенциальных переговорах о завершении российско-украинской войны.

Эту идею также поддержал президент Финляндии Александер Стубб, отметив, что Европе нужно назначить "специального посланника" для участия в переговорах о "мире" в Украине.