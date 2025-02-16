Президент Фінляндії запропонував ідею, як ЄС не опинитись за бортом мирних переговорів

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Європі потрібен спеціальний посланник щодо України, щоб забезпечити європейцям значущу роль у будь-якому мирному процесі, який буде відбуватися.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у неділю на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, його цитує агентство Reuters.

Як повідомлялось, президент Франції Емманюель Макрон скликає в понеділок екстрену зустріч європейських лідерів. Метою зустрічі буде з'ясувати, яку негайну допомогу вони можуть надати Україні, яку конкретну роль Європа може відіграти у наданні гарантій безпеки Києву, а також як зміцнити колективну безпеку Європи.

Але десятки подібних самітів показали, що Європа коливається і часом роз'єднана та політично слабка, коли намагається виробити єдиний план припинення війни в Україні та врегулювання відносин з Росією.

"Якщо я можу вільно висловити одну ідею, якщо буде стіл переговорів, я думаю, що нам потрібно зробити щось подібне до того, що було зроблено в Косові", – заявив президент Фінляндії на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Європа повинна мати спеціального посланника, такого як Мартті Агтісаарі (щодо Косова), а також заступника посланника на рівні... Келлога..., і в цьому сенсі ми отримаємо якусь частку в грі", – додав Стубб.

Напередодні спеціальний посланник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог здивував Європу, заявивши, що вона не матиме місця за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

Держави ЄС заявляють, що мирна угода з Росією без Європи – не варіант.