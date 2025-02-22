Президент США уволил топ-генерала Брауна, назначенного менее двух лет назад

Американский президент Дональд Трамп распорядился уволить председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп поблагодарил генерала Брауна "за его более чем 40-летнюю службу нашей стране, в частности на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов", и назвал его "прекрасным джентльменом и выдающимся лидером".

Генерал Военно-воздушных сил Браун был утвержден в должности в сентябре 2023 года – менее двух лет назад.

Дополнительно Трамп объявил, что номинирует на должность преемника Брауна генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил США Джона Дэна Кейна, которого отметил за "важную роль в полном уничтожении халифата ИГИЛ".

Хотя Кейн сейчас находится в отставке и не является четырехзвездочным генералом – таковы требования федерального закона для руководителей Объединенного комитета начальников штабов, от этих требований можно отступить, если "такие действия необходимы в национальных интересах".

Трамп дополнительно анонсировал увольнение других руководителей Вооруженных сил США – после чего министр обороны Пит Хэгсет объявил об увольнении главы Военно-морских сил адмирала Лизы Франчетти и вице-командующего Воздушных сил генерала Джеймса Слайфа.

Отставку Брауна и нескольких других генералов, которые ранее выступали с заявлениями, противоречащими политике американского президента Дональда Трампа, ранее анонсировали в СМИ.

Параллельно Гегсет приказал руководству Пентагона и вооруженных сил разработать планы ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих пяти лет.