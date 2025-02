Сибіга потролив росіян з їхнім закликом "усунути першопричини" війни в Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що підтримує заклик "усунути першопричини" повномасштабної агресії Росії проти України, уточнивши, що ці причини стосуються Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Сибіга написав у X (Twitter).

Глава МЗС наголосив, що першопричинами нинішньої війни є "заперечення Путіним права України на існування та його бажання знищити нашу націю – геноцидна мета, яку підтримують росіяни".

"Саме тому Росія розпочала цю війну, чинить звірства і намагається силою змінити кордони. Тож так, усуньмо першопричини", – додав він.

The root causes of this war are Putin's denial of Ukraine's right to exist and his wish to destroy our nation–a genocidal goal backed by Russians. This is why Russia started this war, commits atrocities, and tries to change borders by force. So yes, let’s remove the root causes.