Укр Рус Eng

Сибіга потролив росіян з їхнім закликом "усунути першопричини" війни в Україні

Новини — Субота, 22 лютого 2025, 12:36 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що підтримує заклик "усунути першопричини" повномасштабної агресії Росії проти України, уточнивши, що ці причини стосуються Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Сибіга написав у X (Twitter).

Глава МЗС наголосив, що першопричинами нинішньої війни є "заперечення Путіним права України на існування та його бажання знищити нашу націю – геноцидна мета, яку підтримують росіяни".

"Саме тому Росія розпочала цю війну, чинить звірства і намагається силою змінити кордони. Тож так, усуньмо першопричини", – додав він.

Вимога "усунути першопричини" війни Росії проти України є одним із кліше російської пропаганди, яка – згідно зі своїм збоченим баченням – вважає такими першопричинами розширення НАТО і "нацизм" в Україні.

Відомо, що згадку про ці першопричини Москва хоче пропхнути у проєкт резолюції США до третьої річниці активної фази війни проти України, де Росію навіть не називають агресором.

Тим не менш, держсекретар США Марко Рубіо стверджує, що ухвалення цієї резолюції має "допомогти припинити" війну в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сибіга роспропаганда
Реклама: