Сибига потроллил россиян с их призывом "устранить первопричины" войны в Украине

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что поддерживает призыв "устранить первопричины" полномасштабной агрессии России против Украины, уточнив, что эти причины касаются России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Сибига написал в X (Twitter).

Глава МИД подчеркнул, что первопричинами нынешней войны является "отрицание Путиным права Украины на существование и его желание уничтожить нашу нацию – геноцидная цель, которую поддерживают россияне".

"Именно поэтому Россия начала эту войну, совершает зверства и пытается силой изменить границы. Так давайте устраним первопричины", – добавил он.

The root causes of this war are Putin's denial of Ukraine's right to exist and his wish to destroy our nation–a genocidal goal backed by Russians. This is why Russia started this war, commits atrocities, and tries to change borders by force. So yes, let’s remove the root causes.