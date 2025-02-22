Sky News: Украина еще не готова подписать "соглашение о недрах" с США

Президент Владимир Зеленский пока не готов подписать с США соглашение об использовании украинских природных ресурсов из-за "проблемных вопросов" в ее нынешней версии.

Об этом телеканалу Sky News сказал неназванный украинский источник, сообщает "Европейская правда".

По словам осведомленного источника Sky News, так называемое соглашение о недрах "еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент (Зеленский. – Ред.) не готов его принять".

"На сегодня проекты не отражают партнерства в соглашении и содержат лишь односторонние обязательства со стороны Украины", – добавил собеседник телеканала.

Соглашение об ископаемых, договоренность о котором вызвала кризис в отношениях США и Украины, является частью усилий, направленных на завершение российско-украинской войны.

По данным издания Axios, американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы вели переговоры, пытаясь заключить соглашение о недрах и остановить ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил в пятницу, что Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение.