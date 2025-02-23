Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою наполягав на необхідності проведення переговорів про мир в Україні, бо інших способів завершити війну, за його словами, немає.

Про це повідомила пресслужба Канцелярії президента Польщі в соцмережі Х (Twitter) в неділю, пише "Європейська правда".

У канцелярії відзначили, що зустріч Дуди з Трампом, яка відбулась у США в суботу, стосувалася безпеки Польщі та польсько-американських відносин, посилення американської присутності в країні – як військової, так і економічної.

"Щодо України, я мав розмову тет-а-тет з президентом Дональдом Трампом, де він розповів мені, який його порядок денний – у дуже коротких словах. Він сказав, що має вести переговори. І тут немає іншого варіанту, тому що це єдиний спосіб закінчити війну", – цитує канцлелярія слова Дуди після зустрічі з Трампом.

W kwestii Ukrainy miałem rozmowę z Prezydentem @realDonaldTrump w cztery oczy, gdzie powiedział mi, jaki jest – w krótkich bardzo słowach – jego plan działania. Powiedział, że musi prowadzić negocjacje. I tutaj nie ma innego wyjścia, bo to jest jedyna droga do tego, żeby wojna… pic.twitter.com/dBLuNVxSqB – Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 23, 2025

Нагадаємо, Дуда після зустрічі з Трампом заявив, що без американської підтримки Україна не переживе війну, відзначивши, що "якось цю війну треба закінчити".

Дуда також сказав, що Трамп заспокоїв його щодо присутності військ США у Польщі.

У п’ятницю Дуда порадив Зеленському лишатися відданим курсу на конструктивну співпрацю з Трампом.