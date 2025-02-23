Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой настаивал на необходимости проведения переговоров о мире в Украине, потому что других способов завершить войну, по его словам, нет.

Об этом сообщила пресс-служба Канцелярии президента Польши в соцсети Х (Twitter) в воскресенье, пишет "Европейская правда".

В канцелярии отметили, что встреча Дуды с Трампом, которая состоялась в США в субботу, касалась безопасности Польши и польско-американских отношений, усиления американского присутствия в стране – как военного, так и экономического.

"Что касается Украины, я имел разговор тет-а-тет с президентом Дональдом Трампом, где он рассказал мне, какова его повестка дня – в очень коротких словах. Он сказал, что должен вести переговоры. И здесь нет другого варианта, потому что это единственный способ закончить войну", – цитирует канцлелярия слова Дуды после встречи с Трампом.

W kwestii Ukrainy miałem rozmowę z Prezydentem @realDonaldTrump w cztery oczy, gdzie powiedział mi, jaki jest – w krótkich bardzo słowach – jego plan działania. Powiedział, że musi prowadzić negocjacje. I tutaj nie ma innego wyjścia, bo to jest jedyna droga do tego, żeby wojna… pic.twitter.com/dBLuNVxSqB – Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 23, 2025

Напомним, Дуда после встречи с Трампом заявил, что без американской поддержки Украина не переживет войну, отметив, что "как-то эту войну надо закончить".

Дуда также сказал, что Трамп успокоил его относительно присутствия войск США в Польше.

В пятницу Дуда посоветовал Зеленскому оставаться преданным курсу на конструктивное сотрудничество с Трампом.