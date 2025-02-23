В Іспанії ліквідували мережу торгівлі людьми

Іспанська поліція заявила в неділю, що ліквідувала мережу торговців людьми, яка, за її словами, за останній рік експлуатувала понад 1000 жінок, здебільшого колумбійок і венесуелок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як зазначили іспанські правоохоронці, "жертв, здебільшого південноамериканського походження, заманювали в Іспанію фіктивними пропозиціями роботи".

Під час операції поліцейським удалося врятувати 48 жінок і провести 48 арештів.

Більшість затриманих, включно з трьома ймовірними ватажками угруповання – двома колумбійками та однією іспанкою, – утримують під вартою в районі східного міста Аліканте.

Жінок завербували у своїх країнах, "здебільшого в Колумбії та Венесуелі, з неправдивими пропозиціями роботи" у сфері прибирання або краси.

Після прибуття до Іспанії "їх перевели до клубів, де вони піддавалися сексуальній експлуатації" і "цілодобовій примусовій роботі".

Їм також дозволяли виходити на вулицю лише на дві години на день, а в інший час тримали під відеоспостереженням.

Шестеро із заарештованих перебувають у попередньому ув'язненні, повідомляє поліція.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Італії арештували 13 ймовірних членів мережі, що займалася торгівлею людьми з країн Близького Сходу і Південної Азії в Італію і Францію.