В Італії провели серію арештів за підозрою у торгівлі людьми

У понеділок італійська влада оголосила про арешт 13 ймовірних членів мережі, що займалася торгівлею людьми з країн Близького Сходу і Південної Азії в Італію і Францію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Підозрюваних, які мають іракське, пакистанське та афганське громадянство, заарештували в неділю в кількох італійських містах, зокрема Болоньї, Римі та Мілані. Їх підозрюють у злочинній змові та відмиванні грошей.

Як зазначено, слідчі вийшли на слід "злочинної організації, що базується в Туреччині та Іраку, з філіями в Італії, Франції та Греції, метою якої була організація переправлення нелегальних мігрантів".

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Мігранти прибули з таких країн, як Ірак, Іран, Афганістан, Пакистан, Сирія і Ліван, аж до узбережжя Калабрії.

Повідомляють, що в організації є мережа, які прихистили прибулих у місті Кротоне і купили квитки на потяг або автобус, щоб доставити їх до франко-італійського кордону, де контрабандисти допомогли їм перетнути його через місто Вентімілья.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, для якої боротьба з нелегальною імміграцією є одним із пріоритетів, привітала арешти і заявила, що її уряд "рішуче налаштований ліквідувати ці злочинні мережі і покласти край незаконній торгівлі людьми".

Мелоні також заявила, що її уряд працює над тим, аби негайно ухвалити положення для розблокування угоди з Албанією про відправлення туди шукачів притулку після рішення суду.

Албанія має угоду з Італією про прийом біженців до спеціальних центрів утримання, які побудувала Італія, щоб допомогти Риму стримати нелегальну міграцію. Вона вже привернула увагу інших західних країн, які прагнуть стримати все більшу кількість мігрантів, що прибувають з Африки та Близького Сходу.

Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на "аутсорсинг", але італійська прем'єрка Джорджія Мелоні відкидає цю критику.