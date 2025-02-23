В Испании ликвидировали сеть торговли людьми
Испанская полиция заявила в воскресенье, что ликвидировала сеть торговцев людьми, которая, по ее словам, за последний год эксплуатировала более 1000 женщин, в основном колумбиянок и венесуэлок.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
Как отметили испанские правоохранители, "жертв, в основном южноамериканского происхождения, заманивали в Испанию фиктивными предложениями работы".
В ходе операции полицейским удалось спасти 48 женщин и провести 48 арестов.
Большинство задержанных, включая трех предполагаемых главарей группировки – двух колумбиек и одну испанку, – удерживают под стражей в районе восточного города Аликанте.
Женщин завербовали в своих странах, "в основном в Колумбии и Венесуэле, с ложными предложениями работы" в сфере уборки или красоты.
По прибытии в Испанию "их перевели в клубы, где они подвергались сексуальной эксплуатации" и "круглосуточной принудительной работе".
Им также разрешали выходить на улицу только на два часа в день, а в остальное время держали под видеонаблюдением.
Шестеро из арестованных находятся в предварительном заключении, сообщает полиция.
Напомним, в октябре прошлого года в Италии арестовали 13 предполагаемых членов сети, занимавшейся торговлей людьми из стран Ближнего Востока и Южной Азии в Италию и Францию.