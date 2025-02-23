Трамп і Трюдо поговорили про війну РФ проти України

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, однією з тем якої стала розв’язана РФ війна проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Розмова Трампа з Трюдо відбулась перед розмовою лідерів країн G7 з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, лідерами Європейського Союзу і лідерами Румунії та Польщі, щоб обговорити війну в Україні.

Білий дім повідомив, що і Трамп, і Трюдо висловили бажання домогтися припинення трирічної війни.

"Лідери заявили, що вони обидва з нетерпінням чекають понеділкової розмови", – йдеться в заяві Білого дому.

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда після зустрічі з Трампом заявив, що без американської підтримки Україна не переживе війну, відзначивши, що "якось цю війну треба закінчити".

У п’ятницю Дуда порадив президенту України Володимиру Зеленському лишатися відданим курсу на конструктивну співпрацю з Трампом.