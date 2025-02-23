Трамп и Трюдо поговорили о войне РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, одной из тем которого стала развязанная РФ война против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Разговор Трампа с Трюдо состоялся перед разговором лидеров стран G7 с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, лидерами Европейского Союза и лидерами Румынии и Польши, чтобы обсудить войну в Украине.

Белый дом сообщил, что и Трамп, и Трюдо выразили желание добиться прекращения трехлетней войны.

"Лидеры заявили, что они оба с нетерпением ждут понедельничного разговора", – говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, польский президент Анджей Дуда после встречи с Трампом заявил, что без американской поддержки Украина не переживет войну, отметив, что "как-то эту войну надо закончить".

В пятницу Дуда посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому оставаться преданным курсу на конструктивное сотрудничество с Трампом.