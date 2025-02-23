Єрмак повідомив про конструктивні переговори зі США щодо "угоди про надра"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про конструктивний раунд переговорів з американською стороною щодо угоди про надання Вашингтону частки від мінеральних ресурсів країни.

Про це він написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

За словами Єрмака, у переговорах брали участь міністерка економіки Юлія Свириденко, а також віцепрем’єрка Ольга Стефанішина.

США представляли міністр фінансів Скотт Бессент та радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їхні команди та представник команди віцепрезидента США Джей Ді Венса.

"Просуваємося в роботі. Конструктивна розмова. США – наші партнери і ми вдячні американському народу, вдячні за двопартійну підтримку – ви з нами всі три роки вторгнення росіян", – зазначив Єрмак.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф раніше заявив, що очікує на підписання Україною угоди про використання українських природних ресурсів вже "цього тижня".

За даними видання Axios, американські та українські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці вели переговори, намагаючись укласти угоду про надра і зупинити погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном.

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив у п'ятницю, що Зеленський у найближчий час підпише угоду.

Водночас, за даними Sky News, президент Володимир Зеленський наразі не готовий підписати угоду через "проблемні питання" в її ниншній версії.