Ермак сообщил о конструктивных переговорах с США по "соглашению о недрах"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о конструктивном раунде переговоров с американской стороной по соглашению о предоставлении Вашингтону доли от минеральных ресурсов страны.

Об этом он написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

По словам Ермака, в переговорах участвовали министр экономики Юлия Свириденко, а также вице-премьер Ольга Стефанишина.

США представляли министр финансов Скотт Бессент и советник президента США по нацбезопасности Майкл Волц, их команды и представитель команды вице-президента США Джей Ди Венса.

"Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор. США – наши партнеры и мы благодарны американскому народу, благодарны за двухпартийную поддержку – вы с нами все три года вторжения россиян", – отметил Ермак.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ранее заявил, что ожидает подписания Украиной соглашения об использовании украинских природных ресурсов уже "на этой неделе".

По данным издания Axios, американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы вели переговоры, пытаясь заключить соглашение о недрах и остановить ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил в пятницу, что Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение.

В то же время, по данным Sky News, президент Владимир Зеленский пока не готов подписать соглашение из-за "проблемных вопросов" в его нынешней версии.